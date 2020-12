La donna colpita da un blocco di cemento caduto da un palazzo

L'incidente a Cuneo. La vittima è in gravi condizioni in ospedale con un trauma cranico

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da un blocco di cemento e ferro caduto dal cornicione di un palazzo a Cuneo. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali, la donna si trovava insieme alla figlia minorenne in quel momento e stavano passeggiando in strada quando il blocco di cemento e ferro è caduto dal cornicione del palazzo.

La vittima è stata colpita alla testa dal blocco, del peso di alcuni chili, e ha riportato un trauma cranico. Soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Croce, dove si trova in gravi condizioni. Illesa invece la figlia.

L’incidente questa mattina intorno alle 8.30 tra via Giacosa e via Medaglie d’Oro, in una zona molto centrale, nei pressi della chiesa del Cuore Immacolato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quello che è accaduto. È arrivato anche l’amministratore del palazzo. Il blocco del peso di alcuni chili che ha colpito la donna pare si sia staccato da un cornicione al quinto piano. Lo stabile è stato transennato per motivi di sicurezza.