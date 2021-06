Ferita da un proiettile sul terrazzo di casa: 49enne ricoverata in ospedale

Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per tentare di ricostruire l'accaduto e risalire ai colpevoli del ferimento

Raggiunta da un proiettile mentre era sul balcone di casa. Donna in ospedale. Il fatto è avvenuto ieri sera mentre si trovava sul balcone di casa. Ad un tratto, lo choc, quando è caduta a terra dolorante. Ci è voluto un po’ per capire che cosa fosse successo. La donna, una 49enne della provincia di Napoli, è stata colpita da un proiettile vagante. Dopo essere stata ferita, è stata trasportata dai familiari all’ospedale, dove si trova attualmente ricoverata.

Come riporta anche NapoliToday, è successo ad Ercolano. Sul caso indagano i carabinieri, che sono anche intervenuti sul posto per parlare con i familiari della 49enne. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per tentare di ricostruire l'accaduto e risalire ai colpevoli del ferimento.