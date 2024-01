Stalker in casa ma lei aggredisce i poliziotti a morsi e pugni

Una donna di 31 anni è stata arrestata a Pavia dopo aver aggredito a pugni e morsi alcuni poliziotti. Gli agenti volevano solo verificare che la donna stesse bene, visto che un suo vicino di casa aveva notato la presenza del compagno che la 31enne aveva denunciato per stalking.

Giunti nell’abitazione per controllare chi c’era in casa la donna ha dato in escandescenze: ha morsicato la mano a un poliziotto provocandogli una ferita giudicata guaribile in 25 giorni, e ne ha colpito un altro con un pungo (7 giorni di prognosi). Tornata la calma ha detto di essere stata lei a chiamare il compagno, un 39enne con il divieto di avvicinarsi, per chiedergli di portarle a casa delle medicine. La donna è stata arrestata con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.