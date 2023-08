"È solo mal di testa": dimessa 3 volte dal pronto soccorso ma aveva una emorragia cerebrale

Salva per miracolo una neomamma di 32 anni di Crispiano, in provincia di Taranto. Dopo essere andata al pronto soccorso di Martina Franca per ben tre volte dichiarando di avere un forte mal di testa, la donna è stata rimandata a casa. Per i medici si trattava solo di una semplice emicrania. Poi, la quarta volta è svenuta ed è stata portata all'ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è stata operata d'urgenza per un'emorragia cerebrale.

La donna, che il 21 luglio scorso, ha dato alla luce una bimba nel reparto di ginecologia di Martina Franca, aveva segnalato forti mal di testa già prima del parto. Dopo il delicato intervento, ha chiesto subito della bimba. Ora la neomamma sta bene, è stata dimessa, ma pretende che sia fatta chiarezza su tutta la vicenda sanitaria. Vuole sapere perché ha rischiato la vita. Scossa la comunità di Martina Franca, preoccupata perché il pronto soccorso ospedaliero non sempre è all’altezza della situazione. Il personale è insufficiente e quello che c’è spesso è esausto a causa dei turni massacranti.

