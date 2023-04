Scivola davanti agli occhi del marito: morta un’escursionista

Quella che doveva essere una piacevole escursione in coppia si è trasformata in un dramma. A perdere la vita una donna, che aveva raggiunto il marito all'ora di pranzo sull'Alpe Giumello per percorrere insieme un sentiero. Forse a causa della presenza di ghiaccio, la donna è scivolata per una cinquantina di metri, davanti agli occhi atterriti del marito. L’uomo ha lanciato immediatamente l’allarme: per salvare la donna si sono mobilitate diverse squadre del soccorso alpino e l’elisoccorso. Il personale medico però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno effettuando delle indagini per cercare di ricostruire l’accaduto.

