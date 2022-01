Ferita dal marito con una spada: è grave in ospedale

Una donna di 55 è in gravi condizioni in ospedale a Como dopo essere stata ferita dal marito con una spada. L'uomo, che non ha saputo ancora spiegare il suo gesto, è stato arrestato per tentato omicidio.

L'aggressione risale al giorno dell'Epifania, nella casa del centro di Como in cui la coppia vive, insieme ai genitori di lui, assenti al momento del fatto. Per motivi ancora da chiarire, l'uomo si è avventato contro la moglie colpendola con l'arma. A chiamare i soccorsi è stata proprio la donna, trasportata poi d'urgenza in ospedale. La vittima è stata sottoposta a un intervento all'addome ed è tuttora in prognosi riservata. Anche il marito, in stato confusionale, è stato portato in un primo momento in ospedale, per poi essere trasferito direttamente in carcere. '’uomo, secondo quanto affermato dal suo legale, non ricorderebbe nulla di quanto accaduto.

In casa della coppia, la polizia ha sequestrato oltre all'arma usata e una katana giapponese altre tre spade detenute dall'uomo, insieme a circa 40 grammi di marijuana.