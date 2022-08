Lascia i figli in spiaggia per andare a bere con un amico: torna ubriaca

Una giovane donna di 22 anni ha lasciato soli in spiaggia per alcune ore i figli di 2, 3 e 5 anni per andare a bere al bar con un amico. Sarebbe poi tornata sotto l?ombrellone visibilmente ubriaca, riferiscono alcuni testimoni. È successo a Voltri, in Liguria. I bagnanti, notata la lunga assenza della donna, hanno deciso di allertare i carabinieri. Nel frattempo si sono presi cura dei piccoli durante l?assenza del genitore, facendoli giocare con i propri bambini e rifocillandoli. La donna, residente a Pavia, si trovava in vacanza con i figli nel capoluogo ligure. È ora accusata di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tre fratellini sono stati affidati, su disposizione del Tribunale dei minori, ad una comunità.