Donna litiga coi suoceri, brucia mezza casa e se la prende coi carabinieri: "Vi faccio fucilare tutti"

"Vi mando al fronte". "Vi faccio fucilare tutti". Queste le frasi che una donna di 28 anni, di origine russa, vedova, ha rivolto ai carabinieri che nei giorni scorsi sono intervenuti nella villetta di Misinto dove vive con i suoceri. Proprio qui infatti, in meno di un mese, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno sono stati chiamati diverse volte perchè la situazione era degenerata a causa di liti e condotte aggressive.

La donna, infatti, probabilmente a causa dell'alcol, avrebbe tenuto comportamenti aggressivi e fuori controllo nei confronti dei suoceri che vivevano nell’appartamento adiacente. A scatenare la furia della 28enne bastava anche la semplice richiesta di abbassare il volume della televisione a tarda sera.

Oltre alle discussioni poi si era anche resa responsabile di un incendio. Un mese fa, dopo avere messo a soqquadro casa e lanciato piatti, vasi e soprammobili, aveva provocato un rogo che aveva reso inagibile due terzi della villetta. Dopo quell’evento si era fatta ospitare a casa di un amico ma anche questa sistemazione non era durata molto: era stata allontanato per avere anche lì distrutto diversi mobili e arredi. Tornata nella casa dei genitori dell'ex marito la situazione non era cambiata: continui momenti di tensione, rabbia e delirio con discussioni che improvvisamente degeneravano per i più futili dei motivi.

La 28enne negli ultimi giorni avrebbe perso il controllo di nuovo e minacciato di bruciare il resto della casa. Si è scagliata anche contro i carabinieri e il personale sanitario intervenuto con minacce e offese. "Vi mando al fronte" avrebeb detto, lasciando intendere un riferimento al conflitto russo-ucraino in corso. E ancora: "Vi faccio fucilare tutti".

Fermata dai carabinieri prima che potesse lanciare piatti, bicchieri o bottiglie o compiere azioni violente contro i suoceri e il personale, è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.