Donna incinta all'ottavo mese trovata morta in casa

Tragedia a Palermo, dove una donna all'ottavo mese di gravidanza è stata trovata morta in casa. A chiamare i soccorsi è stato il marito. Ai medici ha detto di avere visto la moglie per terra e priva di sensi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati nell'appartamento della coppia in via Vian hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. Il cuore del bimbo però batteva ancora così è stato deciso il trasporto d'urgenza all'ospedale Buccheri-La Ferla, dove è stato fatto nascere il bambino. Il piccolo è in gravi condizioni. Sull'episodio indagano i carabinieri.