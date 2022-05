La donna disabile abusata e maltrattata dal marito per anni

Il suo pianto e la sua disperazione hanno attirato l'attenzione della vicina di casa, che l'ha accolta e ha chiamato le forze dell'ordine. Così per una donna disabile di Novara è finito l'incubo. Il marito è stato arrestato con l'accusa di averla maltrattata e violentata.

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno parlato con la donna. Lei, parzialmente invalida, seppure con difficoltà ha raccontato della sua vita familiare da incubo. Il marito, con precedenti e il vizio dell'alcol, nel tempo sarebbe diventato aggressivo: con violenze verbali e fisiche, fino ad abusi sessuali. L'uomo, 58 anni, è stato arrestato e portato in carcere per maltrattamenti in famiglia ed è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.