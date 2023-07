Donna investita e uccisa appena uscita dalla chiesa

Esce dalla chiesa e un'auto le piomba addosso uccidendola. Concetta Vacirca, 65 anni, è morta nella serata di mercoledì 12 luglio a Caltagirone (Catania).

Come riporta CataniaToday, la donna era appena uscita dalla chiesa di San Giovanni Bosco quando è stata travolta da una Fiat Bravo. L'impatto è stato violento e la donna è stata sbalzata a diversi metri dal punto dell'impatto.

Le ferite e il trauma cranico che ha riportato non le hanno lasciato scampo ed è morta durante il trasferimento in ospedale. Al volante della'auto c'era un'altra donna, di 45 anni, che adesso è indagata per omicidio stradale.

Continua a leggere su Today.it...