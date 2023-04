Donna investita e uccisa da un'auto pirata

I soccorsi, per quanto tempestivi, sono stati inutili. Una donna di 50 anni è stata investita e uccisa da un'auto pirata sabato mattina, intorno alle 9.50, in località Vaggio, nel comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo), al confine con la provincia di Firenze.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'automedica del Valdarno, i soccorritori della Misericordia di Faella, l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo). La donna è morta sul posto per le gravi ferite riportate nel violentissimo impatto. L'investitore sarebbe fuggito senza fermarsi a verificare le condizioni della 50enne e prestare soccorso. Sono in corso le indagini per individuare il pirata della strada. Gli accertamenti sono seguiti dai carabinieri di San Giovanni.

Oggi all'alba un'altra tragedia dalla dinamica simile: un runner è stata investito e ucciso sul ciglio della strada in Emilia.