Investita da un pirata in bicicletta mentre era sul marciapiede: è grave

Dopo il ragazzino di 12 anni investito mentre andava in bicicletta da un’auto pirata e morto sul colpo, un altro tragico incidente che coinvolge le due ruote sconvolge la città di Milano. Questa mattina attorno alle ore 10 in via Meda a Milano, una donna di 63 anni è stata investita sul marciapiede da un uomo in bicicletta, fuggito subito dopo l'arrivo dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata travolta dal pirata in bici un attimo dopo essere uscita dal portone di casa. Secondo alcuni presenti si sarebbe trattato di un rider, l'uomo è stato descritto come uno straniero, intento a viaggiare a forte velocità sulla sua bicicletta e sul marciapiede.

La vittima non è in pericolo di vita

La vittima ha battuto la testa a terra ed è stata portata in codice rosso all'ospedale: le sue condizioni sono gravi per via del trauma cranico subìto ma non sarebbe in pericolo di vita. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della strada è stata chiusa al traffico. I ghisa, come riferito dalla centrale operativa di piazza Beccaria a MilanoToday, stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona.