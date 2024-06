La donna travolta e uccisa dal camioncino dei rifiuti

Ancora una vittima sulla strada. Una donna è morta nella mattina di oggi, venerdì 28 giugno, dopo essere stata investita da un mezzo di raccolta rifiuti, dell'azienda Amiat. L'incidente è avvenuto a Torino, nel quartiere periferico di Madonna di Campagna, in corso Grosseto all'altezza del numero civico 295.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada dall'aiuola centrale, quando il mezzo l'ha travolta. Il conducente del furgoncino ha provato a evitarla, ma non ci è riuscito. È stato lui stesso a chiamare il 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Verde di Villastellone e i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla vittima.