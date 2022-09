Tragica carambola, donna investita sulle strisce: è morta

Una donna che attraversava la statale nei pressi del sottopasso ferroviario di Villanova è stata falciata da un'auto ed è morta sul colpo oggi a Falconara (Ancona). La tragedia è avvenuta questa mattina. la dinamica ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale falconarese. Sul posto i mezzi del 118 e i Vigili del fuoco.

In base a una prima ricostruzione, in corso di accertamento, l'auto si sarebbe fermata per consentire l'attraversamento della donna sulle strisce, ma sarebbe stata a sua volta tamponata da un altro veicolo, investendo la signora.