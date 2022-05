Litigano in strada: donna viene investita, l'amica viene arrestata

Una donna di 40 anni è stata arrestata a Roma con l'accusa di tentato omicidio per aver investito una sua amica con cui, a quanto sembra, aveva avuto una discussione. A farne le spese è stata una 35enne poi ricoverata in ospedale in prognosi riservata e con diverse fratture.

Lo scenario è quello della zona del Quarticciolo. Come riferisce RomaToday, intorno alle 8 di domenica le due sono state notate in strada da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell'ordine, mentre le "amiche - nemiche" si scambiavano schiaffi e spinte. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione fatta, la 40enne sarebbe salita sulla sua Fiat Multipla fingendo di andare via, ma poi avrebbe puntato dritto contro la rivale investendola e scaraventandola sull'asfalto.

La donna, che poi ha tentato anche una fuga, è finita contro un muretto. È comunque rimasta illesa. I carabinieri del nucleo radiomobile che stanno ancora ricostruendo il movente della lite, arrivati sul posto hanno fermato la donna di 40 anni e portata in caserma con l'accusa di tentato omicidio. Non è escluso che alla base della lite ci siano motivi di gelosia.