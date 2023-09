Travolta da un camion dell'Esercito mentre attraversa: morta una donna

Tragedia oggi 28 settembre a Palermo. Una donna di 76 anni, Maria Bignardelli, è morta intorno alle 10.30 dopo essere stata investita da un camion dell'Esercito in viale Lazio. Stando alle prime informazioni l'anziana, residente in zona, stava attraversando la strada all'incrocio con via delle Alpi quando è stata colpita dal mezzo pesante.

A nulla sono serviti i soccorsi: il personale del 118 ha provato a rianimarla a lungo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche diverse volanti di polizia e la sezione Infortunistica della polizia municipale che indaga sull'incidente. Gli agenti hanno sequestrato le immagini riprese dalla telecamera posizionata proprio sul semaforo. La strada è stata chiusa al traffico e i mezzi deviati su via delle Alpi.

