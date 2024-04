Litiga col marito, poi precipita dal balcone

La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da chiarire con esattezza. Di fatto, una donna di 40 anni è precipitata domenica sera (14 aprile) dal balcone del secondo piano della palazzina dove risiede a Casalpusterlengo, comune in provincia di Lodi. Adesso si trova ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Si sa che poco prima aveva litigato aspramente col marito.

Sul posto sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza e i carabinieri. Da una prima ricostruzione è emerso che poco prima della caduta nel vuoto c'era stata una lite fra la donna e il marito. La quarantenne, di origine marocchina, è stata trasportata all'ospedale San Matteo di Pavia con traumi alla testa, alla schiena e al torace.