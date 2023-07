I bagnini la vedono in difficoltà ma è troppo tardi: muore annegata

Una donna di 50 anni è morta annegata oggi martedì 11 luglio a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. La donna si trovava in mare all'altezza del bagno Graziella, lungo la spiaggia di Forte dei Marmi. I soccorsi sono scattati alle ore 14.14 per aiutarla, dopo che era stata notata la sua difficoltà in acqua. Al momento non si conoscono le generalità, in spiaggia era da sola. I bagnini hanno tentato di rianimarla e poi hanno utilizzato anche il defibrillatore presente nella zona. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia dove però hanno solo potuto constatare la sua morte.

