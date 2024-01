Il malore e la corsa in ospedale, donna muore dopo 5 ore di attesa al pronto soccorso

Il malessere e la corsa in ospedale poi, al pronto soccorso, una lunga attesa e un tragico epilogo adesso al vaglio della magistratura. Una donna di 70 anni è morta all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I parenti hanno presentato denuncia e la procura ha aperto un'inchiesta.

Come si legge su AgrigentoNotizie i familiari della donna, ascoltati dalla polizia, hanno parlato di cinque forse sei ore d'attesa senza essere visitata dopo il triage. L'anziana - stando a quanto è trapelato - era stata messa in lista per essere sottoposta ad alcuni esami. All'improvviso, però, il suo quadro clinico è precipitato ed è morta nonostante i tentativi di rianimarla.

La polizia, su incarico del pm titolare del fascicolo d'inchiesta, ha sequestrato la cartella clinica e tutta la documentazione della pensionata che adesso dovrà essere esaminata. È stata disposta l'autopsia. Inevitabilmente, anche per dare loro la possibilità di prendere parte all'esame autoptico, la Procura iscriverà nel registro degli indagati medici e infermieri che hanno assistito l'agrigentina.

