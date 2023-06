Una donna è stata trovata morta nel cortile di casa

Tragedia a Lecce, dove una donna di 40 anni è stata trovata morta nel cortile di casa. A dare l'allarme i condomini dopo aver sentito un tonfo nel cortile. Il tragico incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe accidentalmente caduta dal quarto piano del palazzo in cui viveva mentre era intenta a stendere la biancheria. Quando è arrivata la polizia all'interno dell'appartamento non c'era nessuno. Per entrare nell'abitazione i vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta dell'appartamento. Al momento però gli inquirenti non escludono nessuna pista.

Continua a leggere su Today.it...