Cede la ringhiera del balcone: cade nel vuoto per 10 metri

Morta una donna a Modena dopo un volo dal terzo piano della propria abitazione. E' successo oggi attorno alle ore 12.45 nella zona residenziale di Buon Pastore, esattamente in via Pagliani 78/2. La vittima è una sessantenne di origine straniera, deceduta dopo un volo di circa 10 metri che non le ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi. Non si sa ancora bene cosa sia successo, ma potrebbe trattarsi di un incidente domestico. Sembra che un vetro inserito nella ringhiera del balcone abbia ceduto facendo precipitare la donna. Sul posto è giunta la volante della Polizia di Stato, seguita dalla scientifica che ha svolto tutti i rilievi del caso.