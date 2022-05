Donna trovata morta in casa, il cadavere in decomposizione nella vasca da bagno

Macabra scoperta in un appartamento di Melzo (Milano). Una donna di 84 anni è stata trovata morta nella sua casa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era nella vasca da bagno. Una parente dell'anziana, non avendo sue notizie, ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Una volta entrati in casa, in via Boves, hanno trovato il corpo. Sono state avviate le indagini per accertare le cause del decesso.