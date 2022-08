Shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone, donna muore davanti ai parenti

E' morta in pochi minuti, a un passo da casa, per la puntura di un calabrone. E' stata stroncata così la vita di una donna di 66 anni a Roccagorga (Latina).

La tragedia si è consumata in pochi minuti. La donna era all'esterno della sua abitazione quando è stata punta da un calabrone. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso per shock anafilattico. L'autorità giudiziaria non ha disposto l'autopsia e la salma è a disposizione dei familiari.

Shock anafilattico, cosa fare

Lo shock anafilattico o anafilassi è una reazione allergica grave. Inizia all'improvviso e peggiora molto rapidamente: può verificarsi dopo pochi secondi o minuti di esposizione a qualcosa a cui si è allergici come, ad esempio, le arachidi o il veleno iniettato dalle punture di api.

In caso di shock anafilattico il sistema di difesa naturale del corpo (sistema immunitario) rilascia una serie di sostanze chimiche che provocano un abbassamento improvviso della pressione sanguigna e una restrizione delle vie respiratorie con blocco della respirazione.

I principali fattori scatenanti (diversi da persona a persona) comprendono shock allergici a:

alimenti;

farmaci;

veleno di insetti;

lattice.

Segni e disturbi (sintomi) che possono comparire in caso di shock anafilattico includono:

battito cardiaco rapido e debole;

orticaria;

nausea e vomito.

Lo shock anafilattico richiede un'iniezione di adrenalina e un intervento di pronto soccorso. In ogni caso bisogna chiamare immediatamente un'ambulanza e recarsi al pronto soccorso. Se lo shock anafilattico non viene trattato immediatamente, può essere mortale.

In caso di comparsa di disturbi (sintomi) associati allo shock anafilattico, si deve: