Donna trovata morta in un camper: ipotesi femminicidio

Trovato in un camper il cadavere di una giovane donna. Era a Bassano del Grappa all'interno di un mezzo parcheggiato da almeno due mesi in un'area di sosta di via Capitelvecchio. A lanciare l'allarme è stato il compagno della donna, che ha raccontato ai Carabinieri di averla trovata morta.

La vittima, che aveva 31 anni, presenterebbe alcune ferite, e anche per questo gli investigatori propendono per l'ipotesi di femminicidio. L'uomo è in caserma per accertamenti. Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il pm Serena Chimichi.