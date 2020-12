La donna morta sbranata dai cani lupo in casa

Tragedia a Grugliasco, in provincia di Torino. Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani nel pomeriggio di oggi venerdì 18 dicembre. Il fatto è avvenuto in un’abitazione in via Boves.

Secondo quanto scrive l’agenzia Adnkronos, gli animali - quattro cani lupo cecoslovacchi - erano di proprietà della figlia che al momento dell’aggressione non era in casa. I cani sono stati messi in sicurezza.

Sul posto sono interventi gli agenti della polizia locale e i carabinieri.