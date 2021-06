È morta la donna colpita in testa da un capitello mentre stava camminando

Lo scorso 17 giugno un pezzo di muro ornamentale di una finestra si staccò da un palazzo di via Buontalenti a Livorno e colpì Shu Baojiao. Questa mattina il decesso in ospedale

Ha lottato per una settimana ma non ce l'ha fatta Shu Baojiao, la donna colpita lo scorso 17 giugno dal crollo di un capitello ornamentale a sostegno del cornicione di una finestra di un palazzo in via Buontalenti a Livorno. Shu è morta questa mattina, a 46 anni, dopo una settimana di agonia in ospedale dove, arrivata in coma e rianimata in seguito a un arresto cardiaco, non aveva mai ripreso conoscenza.

In lutto la comunità cinese e il quartiere Sorgenti, dove Shu Baojiao, titolare di un bar, era molto conosciuta. Le condizioni della donna erano apparse fin da subito disperate: quel pezzo di muro, pesante circa dieci chili, crollato da un primo piano alto circa 7-8 metri l'aveva centrata in pieno, in testa, mentre stava camminando in via Buontalenti, all'angolo con piazza della Repubblica.

Quindi il trasferimento d'urgenza in ospedale, dove era stata rianimata in seguito a un arresto cardiaco, e l'operazione con tutta la comunità cinese stretta intorno alla famiglia di Shu nella speranza che potesse riprendersi. Stamattina, purtroppo, il decesso che lascia nello sconforto non soltanto i suoi connazionali ma un intero quartiere che le voleva bene.