Donna trovata mummificata nella sua casa, era morta da anni

Ancora una tragedia della solitudine. Una donna è morta da sola, nella sua casa, ma il corpo è stato scoperto dopo anni e per un puro caso. Succede a Trieste, dove in un appartamento di via Battisti è stato ritrovato il corpo ormai mummificato di una donna nata nel 1933. Impossibile al momento, come racconta TriestePrima, dire a quando risalga il decesso. Quel che è certo è che in casa c'erano alimenti scaduti nel 2018 e che il ritrovamento è avvenuto ieri, 29 marzo 2022. Quattro lunghissimi anni di differenza.

La macabra scoperta

Ieri mattina i funzionari dell'Inps hanno suonato alla porta, più volte. Tutto inutile. Allora hanno allertato i soccorsi e insieme con i sanitari e la polizia Locale sono entrati nell'appartamento. All'interno c'era il cadavere mummificato della donna, accanto quello del gatto.

Nessun amico

Secondo le prime informazioni, la donna aveva una sorella con la quale da tempo i rapporti si erano interrotti. Nessuno, non avendo notizie della donna, aveva contattato le forze dell'ordine. Nessuno si era preoccupato, evidentemente, della sua sparizione.

Non è un caso isolato

Non è la prima volta che a Trieste si registrano episodi del genere e legati a doppio filo a una condizione di marginalità dai toni tragici. Uno dei casi più eclatanti era stato quello del padre e figlio trovati morti in via Giulia, nei pressi della rotonda del Boschetto. In quel caso erano stati dei lavori per il rifacimento delle facciate a far scattare il campanello d'allarme e a far intervenire le forze dell'ordine.

All'inizio di febbraio un caso simile è avvenuto a Como. Il cadavere di Marinella Beretta, 70 anni, è stato rinvenuto in avanzato stato di decomposizione. Era seduta in poltrona e il decesso è stato fatto risalire ad almeno due anni prima.