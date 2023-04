Donna trovata morta in casa: il marito ha dato l'allarme

Donna trovata morta in casa. Giallo in piazza Europa, a Palermo, dove ieri sera è stato rinvenuto il cadavere di una 37enne che aveva sul corpo alcune ferite, simili a dei tagli. A chiamare il 112 è stato il marito che, non riuscendo ad entrare nell'appartamento che si trova al quinto piano, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. Poi la tragica scoperta.

Oltre alle squadre del 115 sono arrivati gli agenti di polizia che hanno accompagnato il medico legale giunto sul posto per l'ispezione cadaverica. Non si esclude alcuna pista. La donna infatti potrebbe essersi tolta la vita utilizzando una lama, come un coltello da cucina, ma potrebbe anche essere stata colpita mortalmente da qualcuno che poi, però, sarebbe uscito da casa chiudendo la porta.

Per il momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo, in attesa di qualche riscontro che possa chiarire in quali circostanze sia morta la donna. Il marito è stato ascoltato nella speranza che potesse fornire qualche indicazione utile per ricostruire l'accaduto e accertare le cause del decesso. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della donna, che è stato trasferito all'istituto di medicina legale.