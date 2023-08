Donna trovata morta in casa con un profondo taglio alla gola

Una donna è stata trovata morta in casa, con un profondo taglio alla gola, a Riesi (Caltanissetta). La vittima aveva 45 anni. Una vicina, non avendo notizie della donna da alcuni giorni, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono entrati in casa hanno trovato il cadavere.

Al momento sono ritenute valide tutte le ipotesi, dal suicidio alla morte violenta. Sarà eseguita l'autopsia. Da accertare anche la data del decesso, che potrebbe essere avvenuto giorni prima del ritrovamento. Si indaga anche sulla vita della donna, a quanto aveva un contesto privato non facile con una separazione tormentata.

