Muore al centro commerciale mentre fa shopping di Natale con il figlio

Tragedia in un centro commerciale di Napoli. Una donna è morta mentre stava facendo shopping di Natale con il figlio. È successo ieri nel Centro Commerciale Campania. Lucia Pezzella, 61 anni, di Frattamaggiore, ha accusato un malore mentre si trovava all'interno della galleria per fare gli acquisti di Natale con il figlio. Si è seduta su una panchina, ma le sue condizioni sono peggiorate. È stata soccorsa dai passanti e da un medico presente tra la folla, ma non c’è stato nulla da fare. La donna è morta in ambulanza mentre la stavano portando in ospedale.