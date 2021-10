In coma etilico per tre giorni: morta una donna di 33 anni

Superalcolici e vino, tanto da finire in coma etilico e non risvegliasi mai più: una donna di 33 anni è morta al Policlinico San Matteo di Pavia dopo tre giorni di 'agonia'. Il dramma si è consumato sabato, durante una serata a casa di un amico a Broni (Pavia).

Quando la 33enne, che abitava a Portalbera (Pavia), si è sentita male l'uomo ha subito chiamato il 118. La donna, originaria dell'Est Europa, ha perso i sensi. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Ed è stata trasferita in ambulanza al San Matteo, dove è stata ricoverata in rianimazione.

Nonostante i tentativi dei medici di riportare i suoi parametri vitali alla normalità, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della compagnia di Stradella hanno aperto un'indagine per comprendere meglio come sono andate le cose.