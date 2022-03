Presa a martellate dal marito, Brigitte è morta dopo 10 anni di coma

E' morta Brigitte Steger, la donna che era in coma dal 2012, dopo essere stata massacrata a martellate dal marito Paul Johann Oberkofler. Siamo in Alto Adige. All’epoca la donna aveva appena 42 anni. Madre di tre figli, è stata aggredita dal marito. Un colpo dopo l'altro l'ha quasi uccisa, è finita in ospedale e non ha mai più ripreso coscienza. Era ricoverata in un centro specializzato, dove il suo cuore ha smesso di battere.

Il marito invece è morto nel 2016. Si è suicidato. Si trovava in una struttura psichiatrica nel Veronese, quando ha saputo che la Cassazione aveva annullato la sentenza di secondo grado (e la riduzione di pena da 18 a 10 anni) e che poteva quindi finire in cella, ha deciso di farla finita.