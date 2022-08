Cade in un dirupo mentre raccoglie fiori: donna trovata morta

E' uscita in cerca di fiori e di lei per ore si sono perse le tracce. Fino al macabro ritrovamento del suo corpo privo di vita. Il cadavere di una donna di 56 anni è stato trovato ad Alvito, nel Frusinate. La donna era di Roma e si trovava nel piccolo centro in vacanza. I familiari non vedendola tornare hanno dato l'allarme.

Le ricerche sono durate ore. La zona in cui era stata vista l'ultima volta è stata passata al setaccio dai militari dell'Arma, dai vigili del fuoco dalla protezione civile. Il corpo è stato poi individuato ma era tardi. La donna è precipitata da un'altezza di oltre dieci metri, si dovrà accertare se ha avuto un malore o se si è trattato di un incidente.