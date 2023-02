Donna di 38 anni in bicicletta investita e uccisa da un camion

Una donna di 38 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di mercoledì in viale Brianza, all'altezza di piazzale Loreto, in direzione della stazione Centrale.

La prima ipotesi sulla dinamica

In base a una prima ricostruzione della locale, sia la ciclista sia il conducente del camion provenivano da viale Monza e avevano attraversato piazzale Loreto. A quel punto, il camion avrebbe svoltato a destra per immettersi su viale Brianza; mentre la vittima, probabilmente, sarebbe andata dritta verso via Andrea Doria. La bicicletta a causa dell'impatto si è spezzata a metà, con la ruota anteriore rimasta schiacciata sotto a una delle motrici del Tir.

Gli agenti, che hanno chiuso al traffico il tratto di viale Brianza in direzione stazione Centrale, stanno effettuando tutti gli accertamenti che serviranno a fare luce sulla dinamica dell'incidente mortale, insieme alle immagini delle telecamere presenti in zona. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.

Sul posto, a una decina di metri dall'incrocio con piazzale Loreto, sono intervenuti ambulanza e automedica del 118, vigili del fuoco e polizia locale di Milano. Per la vittima, una ciclista 38enne italiana, era già troppo tardi: i soccorritori non hanno potuto salvarla, dovendo constatarne il decesso sul posto. Illeso il conducente del mezzo pesante, un italiano sulla quarantina.