Minicar investe mamma e figlia: 40enne muore in ospedale, salva la bambina

L'incidente a San Nicola La Strada, nel Casertano. Al vaglio degli inquirenti la posizione del minorenne che era alla guida della vettura di piccola cilindrata. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale, ma non ce l'ha fatta

Tragedia a San Nicola La Strada, nel Casertano. Una donna di circa 40 anni è morta dopo essere stata investita insieme alla figlia da una minicar 50 guidata da un ragazzo. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri a in piazza della Repubblica, nei pressi della rotonda tra viale Italia e via Milano. L'impatto è stato molto violento. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi: l'ambulanza ha caricato sia la mamma che la bambina, di sei anni, per accompagnarle al Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta.

Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi, mentre la piccola ha riportato solo qualche lesioni e graffio. Purtroppo le ferite riportare dalla 40enne si sono rivelate troppo gravi. La donna è stata operata d'urgenza, ma i medici non sono riuscite a salvarle la vita.

Al vaglio degli inquirenti la posizione del ragazzo che era alla guida della vettura di piccola cilindrata. Sarà ricostruita la dinamica dell'incidente che è avvenuto proprio nei pressi del supermercato Decò. I carabinieri avrebbero ascoltato dei testimoni e acquisito le immagini di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo dell'incidente. A quanto sembra madre e figlia stavano attraversando la strada quando sono state investite dall'auto. Ma saranno le forze dell'ordine a dover ricostruire con esattezza l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.