Donna travolta e uccisa da un camion dei rifiuti

Incidente stradale mortale oggi, 24 febbraio, a Firenze. Una donna di 88 anni è stata travolta e uccisa in via Nazionale da un camion dell'Alia, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti. Come racconta FirenzeToday, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale. I traumi riportati erano troppo gravi e i tentativi di rianimare la donna sono stati inutili. L'autista, risultato negativo alle verifiche dell'alcol test, è stato sentito dagli inquirenti per l'esatta ricostruzione della dinamica.