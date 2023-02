Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto

Non ce l'ha fatta a superare la notte la 49enne che è stata travolta da una Fiat Punto nella serata di ieri 5 febbraio sul Lungotevere Flaminio, a Roma. La donna è morta questa mattina al Gemelli di Roma, dopo una notte di agonia. Fatali i traumi riportati nell'impatto con l'auto che l'ha travolta, alla cui guida c'era un 68enne.

La donna, secondo i primissimi accertamenti, alle 20.20 stava attraversando la strada, parrebbe non sulle strisce, quando è stata travolta dalla Fiat Punto. Dopo l'impatto, l'uomo è sceso dalla sua automobile per prestare soccorso alla 49enne. Sul posto è arrivata un'ambulanza, che l'ha trasportata al Policlinico Gemelli in gravi condizioni. Vani i tentativi di tenerla in vita: poco prima delle 7 di oggi è stata dichiarata morta.

Sul posto per i rilievi gli agenti del II gruppo Parioli. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il conducente della Punto, come da prassi, è stato sottoposto ai controlli di alcol e droga ai quali è risultato negativo.