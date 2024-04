Il giallo della donna trovata morta in una cappella diroccata

Mistero nel comune La Salle, in Valle d'Aosta. Il corpo senza vita di una giovane donna è stato rinvenuto nella giornata di ieri, venerdì 5 aprile, nella frazione di Equilivaz. A scoprire il cadavere, che si trovava all'interno di cappella diroccata e inutilizzata da anni, sono stati alcuni passanti, che hanno poi allertato le forze dell'ordine. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 14.30, secondo i testimoni, sembrava che la giovane donna stesse dormendo.

Sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Aosta. La donna, che secondo le prime informazioni sembra di giovane età, non è ancora stata identificata. Accanto a lei c'era del cibo, mentre sul corpo sono state rinvenute delle ferite riconducibili a un'arma da taglio. La causa della morte rimane ancora da chiarire, motivo per cui le autorità hanno disposto l'autopsia: al momento non viene esclusa alcuna pista, dall'omicidio al gesto volontario. Il corpo è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Aosta. I carabinieri questa mattina hanno eseguito un nuovo sopralluogo per cercare tracce. Al momento non risultano denunce di persone scomparse.