Anziana trovata morta in casa: i carabinieri indagano per omicidio

È successo a Landriano, in provincia di Pavia. In casa con la donna, secondo una prima ricostruzione, c’era il nipote di 26 anni, fermato dai carabinieri

Una donna di 77 anni è stata trovata morta in casa a Landriano, in provincia di Pavia. Secondo i primi accertamenti aveva ferite alla testa.

Il personale del 118 è intervenuto poco dopo le 5 di questa mattina, ma per la donna non c’è stato niente da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In casa con la donna era presente il nipote, un uomo di 26 anni con problemi psichiatrici.

Sul posto anche i carabinieri, che indagano su quanto accaduto. La vittima, scrive MilanoToday, è Gabriela Cusaro. Era la zia del 26enne, che viveva con lei dopo aver avuto, pare, alcuni problemi con i suoi genitori. Il ragazzo è stato fermato con l’accusa di omicidio.