Va a fare escursione in montagna, ma cade in un dirupo a più di 2mila metri di altezza: morta

Una donna è morta in Valle Camonica, nel Bresciano, cadendo in dirupo durante un'escursione in montagna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è una donna di 31 anni ed era in compagnia di un altro escursionista quando è caduta nel vuoto. La donna è stata recuperata ormai senza vita con l'aiuto del soccorso alpino e dell'elicottero.

L'escursionista di Montichiari (Brescia), I.M. le iniziali, è precipitata nella zona del Passo Ignaga a Valsaviore, a circa 2.300 metri di quota. Era partita con un'altra persona dal rifugio Maria e Franco, diretta verso la Val Adamé. Immediato l'allarme: la centrale ha mandato sul posto l'elisoccorso di Sondrio, sono partite anche le squadre territoriali della V Delegazione Bresciana, Stazione di Media Valle Camonica. Il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Accompagnata a valle illesa l'altra persona che era con lei.