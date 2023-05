Uccisa a colpi di lama in pieno centro: trovato il cadavere in casa

Il corpo di una donna, trafitto con diversi colpi di arma da taglio, è stato trovato senza vita in un appartamento di via Pascoli a Cassino, in provincia di Frosinone. Come riporta FrosinoneToday, una conoscente, rientrata in casa per l'ora di pranzo, ha fatto scattare l'allarme. I medici non hanno potuto far nulla per salvare la giovane di 30 anni, di origini dominicane. Gli agenti del commissariato di Cassino stanno controllando nei cassonetti posizionati nei pressi del condominio in cerca dell'arma.

Articolo in aggiornamento

