Donna muore schiacciata da un albero caduto all'improvviso

Tragedia a Roma. Una donna di 81 anni è morta in via di Donna Olimpia, nel quartiere di Monteverde, colpita da un albero, forse reso instabile dalle forti raffiche di vento di queste ore. Vani tutti i soccorsi. La procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo di indagine per il reato di omicidio colposo. In via cautelativa è stato interdetto al transito pedonale per circa 150 metri per le verifiche di tutti gli alberi presenti. Decine le richieste d'aiuto da varie parti della Capitale per rami spezzati e altri danni.

Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, Giovanni Picone, capogruppo della Lega in XII Municipio e Valeria Campana, coordinatore del XII municipio, commentano così il drammatico episodio di sabato mattina: "Ci stringiamo intorno alla famiglia della signora scomparsa. Al sindaco Roberto Gualtieri chiediamo di aprire un serio e continuativo confronto con le associazioni di tutela del verde che denunciano una gestione del patrimonio arboreo capitolino poco chiara e molto costosa che merita di essere approfondita per evitare tragedie come questa e allo stesso che non permetta il taglio indiscriminato di alberi sani", si legge in una nota di Santori.

"Sono mesi purtroppo che alberi di primaria grandezza si schiantano su persone, automobili e ciclomotori attentando la vita di numerose persone. E questo purtroppo è stato fatale. Con l'ondata di maltempo viene per l’ennesima volta messa in crisi la città e la vita dei residenti. Questo è il definitivo fallimento della gestione e monitoraggio delle alberature soprattutto su questo territorio che conta, in pochi mesi, solo oggi almeno 4 crolli di alberi ad alto fusto. È preoccupante il ritardo nell’affidamento dei bandi, le risorse assolutamente esigue e una gestione disorganizzata del monitoraggio e delle potature", aggiungono Picone e Campana.

