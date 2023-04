Precipita dal balcone e muore: visionati i filmati, ci sono dei sospetti

È morta la donna precipitata sabato 29 aprile 2023 dalla sua casa nel centro storico di Viterbo. Di origini sudamericane, 45 anni, come riporta ViterboToday la donna era stata trovata intorno alle 10,30 di mattina in condizioni disperate sui sampietrini tra via del Pavone e via del Repuzzolo, in pieno centro storico. Soccorsa e trasportata dal personale sanitario all'ospedale Belcolle in codice rosso, è morta in ospedale poco dopo: troppo gravi le ferite e i traumi riportati nella caduta.

Le indagini: si guarda alle telecamere, c'è un uomo

Una tragedia tutta da chiarire e su cui stanno indagando i poliziotti della questura di Viterbo. Da accertare le cause della caduta, che potrebbe essere avvenuta dal secondo e ultimo piano della palazzina situata in via del Pavone. Ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori che, tra le altre cose, stanno sentendo persone che potrebbero aver assistito, almeno in parte, a quanto accaduto e cercando eventuali immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza.

In particolare, desta sospetti il ruolo che potrebbe aver avuto nella vicenda un uomo, che secondo alcuni testimoni si sarebbe allontanato dallo stabile dopo la caduta della donna.

