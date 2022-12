Donna di 41 anni muore dopo un parto cesareo gemellare

Dopo giorni di agonia è morta la donna che il 16 dicembre scorso ha dato alla luce due gemellini con un parto cesareo all’ospedale Perrino di Brindisi. Il cesareo sembrava essere andato bene, i gemellini sono nati in buona salute, poi però qualcosa è andato storto. Alla 41enne i medici hanno dovuto somministrare 17 sacche di sangue per una forte emorragia. Sabato scorso la neo mamma è stata sottoposta a un intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono via via peggiorate. La donna non ce l’ha fatta: è deceduta questa mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale.