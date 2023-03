Trovata morta in camera da letto, giallo a Ponte Pattoli

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso della donna trovata morta ieri notte nella propria abitazione a Ponte Pattoli, in provincia di Perugia. A dare l’allarme il compagno, dopo aver trovato il corpo senza vita della 56enne, originaria della provincia di Siena, nella camera da letto. Da un primo esame del personale sanitario e del medico legale non è stato possibile risalire alle cause del decesso. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

