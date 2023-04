Giallo in un giardino: scoperto il cadavere di una donna

Tragedia a Napoli, dove il corpo senza vita di una donna è stato trovato all'interno di un giardino in via San Pietro ai Due Frati nel quartiere di Posillipo.Gli inquirenti all'inizio pensavano si trattasse di un uomo, dell'apparente età di 45/50 anni. Quando il medico legale ha rimosso il cappuccio della felpa che ne nascondeva i lineamenti, è stato chiaro che invece si trattava di una donna. Nessun documento addosso. A trovare il corpo stamane sono stati alcuni operai, impegnati in lavori edili. Non è da escludere, quindi, che la morte sia avvenuta durante le festività di Pasqua.

I carabinieri della Stazione Napoli Posillipo stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona e stanno, ovviamente, conducendo tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto. Dai primi rilievi, secondo voci circolate sul posto, il corpo non presenterebbe le fratture tipiche di una caduta dall'alto né ferite evidenti. Per capire le cause della morte bisognerà dunque attendere l'autopsia.