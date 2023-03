Donna trovata morta in un pozzo, è giallo

Giallo a Bonito, piccolo centro in provincia di Avellino. Una donna è stata trovata morta all'interno di un pozzo in contrada Cinquegrane, al confine con Grottaminarda. Si tratta, come scrive AvellinoToday, di Maria Simone. La donna aveva 87 anni.

A fare la macabra scoperta sono stati i familiari dell'anziana, che non riuscendo a rintracciarla ne avevano anche denunciato la scomparsa. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, allertati dalla centrale operativa di Avellino ma per la donna non c'era nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri.