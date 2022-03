La casa va in fiamme: una 47enne disabile muore nel suo letto

Una donna di 47 anni, costretta dalla sua disabilità in un letto, è morta tra le fiamme oggi pomeriggio a Salice Salentino, nel Leccese, in un appartamento al secondo piano di via Salvo D’Acquisto. La tragedia è avvenuta in seguito ad un incendio in un'abitazione. Quattro persone hanno riportato delle conseguenze per via della inalazione di fumo: per tre di loro è partito il trasporto in direzione dell’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Più grave il padre della 47enne, trasportato presso l'ospedale di Gallipoli: per lui, oltre a una intossicazione, anche alcune ustioni.

L'inferno è cominciato intorno alle 13, per cause che non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, con diversi mezzi e squadre, per evacuare immediatamente l’abitazione e mettere in salvo gli occupanti.

Per la 47enne disabile, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Neppure le cure prestate con urgenza dagli operatori del 118 si sono rivelate utili: la donna non ce l'ha fatta. Sul luogo sono accorsi anche i carabinieri della stazione locale per supportare i "caschi rossi" nelle operazioni. Il sindaco del paese, Tonino Rosato ha proclamato il lutto cittadino.