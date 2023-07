Tragedia in una rsa: donna cade dalle scale con la sedia a rotelle e muore

Una donna di 76 anni, Maria Rosaria Onorati, è morta nel pomeriggio di martedì 25 luglio in una residenza socio sanitaria di Rimini. L'anziana era sulla sedia a rotelle ed è caduta dalle scale del secondo piano. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta.

Secondo quanto riporta RiminiToday, la pensionata era arrivata nella Rsa il 19 luglio. Non era autosufficiente e affetta da una forma di demenza senile. Martedì gli operatori l'avevano fatta alzare dal letto e poi l'avevano fatta sedere su una sedia a rotelle. Avrebbero dovuto poi accompagnarla in un'area comune con altri ospiti. Lasciata momentaneamente sola, è caduta dalle scale morendo sul colpo. Le indagini mirano ad accertare perché la donna era sola e in quali condizioni fosse. Si dovranno appurare eventuali responsabilità. Al momento il fascicolo è contro ignoti. La famiglia della vittima ha chiesto che sia eseguita l'autopsia.

